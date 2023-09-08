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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 11:26

В Твери электромонтер получил тяжелую травму при выполнении работ

В Твери электромонтер сорвался с лестниц и получил тяжелую травму
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Электромонтер получил тяжелую производственную травму

Электромонтер получил тяжелую производственную травму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование тяжелого несчастного случая с электромонтером при выполнении работ по возобновлению электроснабжения жилого дома.

Рабочий установил лестницу и поднялся наверх. На уровне проводов мужчина начал закреплять страховочный пояс, потерял равновесие, упал на землю и получил тяжелую производственную травму.

"Было допущено выполнение работ с приставной лестницы на высоте более 1,8 метров без применения страховочных систем. Должностным лицом не осуществлен контроль за организацией безопасного производства работ", - сообщили в Государственной инспекции труда Тверской области.

Материалы расследования направлены в правоохранительные органы.