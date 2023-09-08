Пятерым жителям Тверской области запретили водить автомобиль по медицинским показаниям Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Калининского района установлено, что у пяти местных жителей, страдающих психическими заболеваниями и находящихся на учете в медицинском учреждении, имеются водительские удостоверения.

В связи с реальной угрозой населению, прокурором направлены в суд административные исковые заявления о прекращении права граждан на управление автомобилями.

Требования удовлетворены, исполнение контролирует прокуратура.