Пятерым жителям Тверской области запретили водить автомобиль по медицинским показаниям
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Прокуратурой Калининского района установлено, что у пяти местных жителей, страдающих психическими заболеваниями и находящихся на учете в медицинском учреждении, имеются водительские удостоверения.
В связи с реальной угрозой населению, прокурором направлены в суд административные исковые заявления о прекращении права граждан на управление автомобилями.
Требования удовлетворены, исполнение контролирует прокуратура.