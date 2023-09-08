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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:10

Пятерым жителям Тверской области запретили водить автомобиль по медицинским показаниям

В Тверской области пятерым жителям выдали водительские удостоверения, несмотря на противопоказания
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пятерым жителям Тверской области запретили водить автомобиль по медицинским показаниям

Пятерым жителям Тверской области запретили водить автомобиль по медицинским показаниям

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Калининского района установлено, что у пяти местных жителей, страдающих психическими заболеваниями и находящихся на учете в медицинском учреждении, имеются водительские удостоверения.

В связи с реальной угрозой населению, прокурором направлены в суд административные исковые заявления о прекращении права граждан на управление автомобилями.

Требования удовлетворены, исполнение контролирует прокуратура.