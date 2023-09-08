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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:14

В Твери остановили автомобиль под управлением 14-летнего подростка

14-летний подросток катался на автомобиле по улицам Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери остановили подростка за рулем автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери остановили подростка за рулем автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

8 сентября в 2:55 ночи на улице Советской в районе дома №4 в Твери сотрудники ДПС заметили автомобиль "Тойота Камри", водитель которого не остановился на требование об остановке.

Полицейские начали преследование. Автомобиль доехал до дома №72 на набережной Афанасия Никитина и остановился. Водителем оказался 14-летний подросток.

Установлено, что транспортным средством владеет мать потерпевшего. Ее вызвали на место. Для дальнейшего разбирательства и проведения проверки подросток с мамой был доставлен в Заволжский отдел полиции.