Тело пропавшей женщины нашли на окраине деревни в Тверской области

Тело пенсионерки нашли на окраине деревни в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1938 года рождения. Тело пенсионерки нашли на окраине деревни Будово. Признаков насильственной смерти нет.

Предварительно установлено, что 18 августа пенсионерка ушли из дома и пропала. До 6 сентября вестей о ней не было.

Место происшествия осмотрели следователь и сотрудники полиции. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.