На перегоне в Тверской области пассажирский поезд протаранил автомобиль

Водитель на автомобиле выехал на железнодорожные пути Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Авария произошла 7 сентября в 11:04 утра на железнодорожном переезде 14 км перегона Калязин - Углич в Тверской области. Водитель на легковом автомобиле выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6973 сообщением Калязин - Углич.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди членов локомотивной бригады и пассажиров нет. Водитель автомобиля от госпитализации отказался

На движение других поездов инцидент не повлиял. Поезд отправился по маршруту с задержкой в 8 минут.