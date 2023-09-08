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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:34

На перегоне в Тверской области пассажирский поезд протаранил автомобиль

Водитель автомобиля пострадал в ДТП с поездом в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водитель на автомобиле выехал на железнодорожные пути

Водитель на автомобиле выехал на железнодорожные пути

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Авария произошла 7 сентября в 11:04 утра на железнодорожном переезде 14 км перегона Калязин - Углич в Тверской области. Водитель на легковом автомобиле выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6973 сообщением Калязин - Углич.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди членов локомотивной бригады и пассажиров нет. Водитель автомобиля от госпитализации отказался

На движение других поездов инцидент не повлиял. Поезд отправился по маршруту с задержкой в 8 минут.