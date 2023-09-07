Желающим испытать себя предстоит ответить на 20 вопросов о русской литературе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 сентября Тверь присоединится к Литературному диктанту - 2023.

Литературный диктант – открытая просветительская акция, направленная на поддержку чтения, русского языка и русской литературы. Он проводится с 2021 года по инициативе Мурманской областной научной библиотеки.

В Твери написать Литературный диктант и проверить свои знания о русской классической и современной литературе можно будет на двух площадках - в библиотеке имени Горького и библиотеке имени Герцена.

Желающим испытать себя предстоит ответить на 20 вопросов, посвящённых русской литературе от классики до современности. Правильные ответы будут опубликованы на официальном сайте Литературного диктанта.

Предварительная регистрация на диктант не нужна. В обеих библиотеках он стартует в 12:00. 12+