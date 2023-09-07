На часовне монастыря в Твери установили мозаичную икону святителя Алексия

Икону создали в иконописной мастерской Вознесенского Оршина женского монастыря. Фото: tvereparhia.ru

4 сентября на часовне преподобных Иулиании и Евпраксии Московских в Тверском женском Свято-Екатерининском монастыре была установлена мозаичная икона святителя Алексия Московского.

Икону создали в иконописной мастерской Вознесенского Оршина женского монастыря. Этой иконой сестры Оршина монастыря завершили украшение часовни. Как рассказали в Тверской епархии, ранее их руками были созданы иконы св. благоверной княгини Иулиании Новоторжской и самих преподобных Иулиании и Евпраксии.

Иулиания и Евпраксия Московские - основательницы Зачатьевского женского монастыря в Москве. В Твери часовня в их честь была построена в 2008 году при входе в Свято-Екатерининский монастырь. Посвящение часовни московским святым было связано с тем, что в день памяти этих преподобных, 16 мая 1996 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии в городе Твери нового женского монастыря.