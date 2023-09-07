В магазинах Тверской области упали цены на капусту

Капусту сейчас продают по цене в 26,61 руб. за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 29 августа по 04 сентября в магазинах Тверской области подорожали огурцы, творог, свёкла, сосиски и некоторые другие продукты. Зато существенно подешевела капуста, скинули в цене помидоры. О недельном изменении цен сообщил Тверьстат, который фиксирует уровень цен на популярные продукты питания.

Больше всего выросли цены на:

огурцы (+5,28%);

творог (+2,41%);

свёклу (+2,25%);

сосиски и сардельки (+2,14%);

вермишель (+2,11%);

чёрный чай (+1,83%);

кур (+1,29%);

бананы (+1,29%);

сметану (+1,28%).

Несущественно выросли в цене также: колбаса, подсолнечное масло, детские молочные смеси и печенье.

Подешевели больше всего:

белокочанная капуста (-14,93%);

помидоры (-9,56%);

морковь (-6,12%);

картофель (-5,93%);

детские овощные консервы (-5,03%).