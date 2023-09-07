В магазинах Тверской области упали цены на капусту

Капусту сейчас продают по цене в 26,61 руб. за килограмм.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За неделю с 29 августа по 04 сентября в магазинах Тверской области подорожали огурцы, творог, свёкла, сосиски и некоторые другие продукты. Зато существенно подешевела капуста, скинули в цене помидоры. О недельном изменении цен сообщил Тверьстат, который фиксирует уровень цен на популярные продукты питания.
Больше всего выросли цены на:
огурцы (+5,28%);
творог (+2,41%);
свёклу (+2,25%);
сосиски и сардельки (+2,14%);
вермишель (+2,11%);
чёрный чай (+1,83%);
кур (+1,29%);
бананы (+1,29%);
сметану (+1,28%).
Несущественно выросли в цене также: колбаса, подсолнечное масло, детские молочные смеси и печенье.
Подешевели больше всего:
белокочанная капуста (-14,93%);
помидоры (-9,56%);
морковь (-6,12%);
картофель (-5,93%);
детские овощные консервы (-5,03%).