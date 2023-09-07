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НовостиОбщество7 сентября 2023 16:33

В Тверской области 8 сентября ожидаются первые осенние заморозки

Жителей Тверской области предупредили о заморозках до -2 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидаются первые осенние заморозки до -2 градусов

В Тверской области ожидаются первые осенние заморозки до -2 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ночные и утренние часы 8-10 сентября в Тверской области ожидаются заморозки -2…0 градусов.

В дневные часы температура воздуха +13... +18 градусов. В субботу и воскресенье до +22.

Спасатели рекомендуют гражданам обратить внимание на меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими обогревательными приборами.

Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.