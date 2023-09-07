За три месяца в филиал Фонда Защитники Отечества в Твери обратились 807 человек

В Тверской области филиал Фонда начал работу 1 июня 2023 года Фото: ПТО

За три месяца работы филиала Фонда «Защитники Отчества» Тверской области за помощью и консультациями обратились 807 человек. Среди них 102 ветерана боевых действий, 141 военнослужащий и более 560 членов семей военнослужащих.

Большая часть обращений касается получения социальной поддержки, удостоверений ветерана боевых действий, юридических консультаций, льгот в образовательные учреждения, а также решения бытовых вопросов и оказания медицинской помощи.

В Тверской области филиал Фонда начал работу 1 июня 2023 года по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, дом 48. Телефон: (4822) 45-28-80.