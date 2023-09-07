В Твери открылась выставка «От Валдая до Алтая»

На открытии выставки. Фото: tver.aif.ru

7 сентября в Зале искусств Тверской областной библиотеки им. Горького открылась «От Валдая до Алтая» (6+). В экспозиции пейзажи от художников-преподавателей Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова Людмилы Гуриной, Альфии Насибуллиной и Евгении Пигаркиной. «От Валдая до Алтая» - маршрут неслучайный.

Художницы начали работать на Валдае, потом была Карелия и Валаам и путь на Горный Алтай».

«У нас была обширная искусствоведческая программа, мы обязательно сначала знакомились с историей тех мест, где бывали. Мы не просто выходили на пленэры, а делали это, понимая, например, что пережил Валаам в разные годы, или же прекрасно ощущая на Алтае, что мы действительно попали в «место силы», – поделилась в разговоре с АиФ в Твери художник Людмила Гурина.

Экспозиция работает в Зале искусств до 29 сентября. Вход свободный.