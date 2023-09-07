В ДТП с фурой на трассе в Ленобласти пострадала велосипедистка из Твери

Фура влетела в велосипедистов в Ленобласти Фото: прокуратура Ленобласти

Авария случилась 7 сентября на 60 км дороги трассы "Скандинавия" в Ленобласти. На проезжей части столкнулись фура, легковой автомобиль и несколько детей-велосипедистов.

В ДТП погибли двое детей на велосипедах. Еще 10 человек получили травмы, в том числе девять детей. Юные велосипедисты - воспитанники школы-интерната олимпийского резерва.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщает сайт 47news.ru, в числе пострадавших детей есть 15-летняя велоспортсменка из Твери. Девочка - чемпионка Тверской области по шоссейным гонкам и чемпионка Псковской области.