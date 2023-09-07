Жительница Тверской области совершила на приятеля ложный донос

Жительницу Тверской области подозревают в ложном доносе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками следственного подразделения МО МВД России «Краснохолмский» возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Красного Холма. Женщину подозревают в ложном доносе.

Ранее жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее избил знакомый.

При проведении доследственной проверки участковый уполномоченный полиции установил, что заявительница приятеля оговорила. Мужчина и женщина вместе выпивали и поссорились. Женщина таким образом решила отомстить.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.