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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:02

Жительница Тверской области совершила на приятеля ложный донос

Женщина сообщила в полицию, что ее избил приятель в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Тверской области подозревают в ложном доносе

Жительницу Тверской области подозревают в ложном доносе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками следственного подразделения МО МВД России «Краснохолмский» возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Красного Холма. Женщину подозревают в ложном доносе.

Ранее жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее избил знакомый.

При проведении доследственной проверки участковый уполномоченный полиции установил, что заявительница приятеля оговорила. Мужчина и женщина вместе выпивали и поссорились. Женщина таким образом решила отомстить.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.