Жительница Тверской области совершила на приятеля ложный донос

Жительницу Тверской области подозревают в ложном доносе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудниками следственного подразделения МО МВД России «Краснохолмский» возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Красного Холма. Женщину подозревают в ложном доносе.
Ранее жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее избил знакомый.
При проведении доследственной проверки участковый уполномоченный полиции установил, что заявительница приятеля оговорила. Мужчина и женщина вместе выпивали и поссорились. Женщина таким образом решила отомстить.
Ей грозит до трех лет лишения свободы.