Жительница Тверской области задолжала по алиментам на ребенка 80 000 рублей

Жительницу Тверской области осудили за долги по алиментам Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед судом предстала 39-летняя жительница Рамешковского округа. Женщину осудили за долги по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судом установлено, что в феврале 2022 года мать была привлечена к административной ответственности, но к выплатам не приступила. Долг составил более 80 000 рублей.

Суд отправил женщину на исправительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.