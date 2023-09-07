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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:37

Жительница Тверской области задолжала по алиментам на ребенка 80 000 рублей

Женщину отправили на исправительные работы за долги по алиментам в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Тверской области осудили за долги по алиментам

Жительницу Тверской области осудили за долги по алиментам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед судом предстала 39-летняя жительница Рамешковского округа. Женщину осудили за долги по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судом установлено, что в феврале 2022 года мать была привлечена к административной ответственности, но к выплатам не приступила. Долг составил более 80 000 рублей.

Суд отправил женщину на исправительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.