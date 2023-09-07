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НовостиЗвезды7 сентября 2023 12:26

В Тверь привезут подлинники Дюрера

В Тверь впервые привезут шедевры великих художников эпохи Возрождения Дюрера и Кранаха
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Афиша выставки.

Афиша выставки.

Фото: ПТО

8 сентября в Тверской областной картинной галерее откроется выставка «Дюрер и Кранах: образы Северного Возрождения».

Посетители смогут посмотреть 25 графических листов Альбрехта Дюрера и живописные полотна крупнейших мастеров немецкого искусства Лукаса Кранаха Старшего (1472 —1553 гг.) и его сына Лукаса Младшего (1515 – 1586 гг.), которые в разные годы экспонировались в ГМИИ имени А.С. Пушкина и Государственном Эрмитаже.

Впервые в Твери можно будет посмотреть целиком цикл ксилографий «Жизнь Марии» Альбрехта Дюрера (1471–1528).

Помимо уникальных произведений живописи и графики, выставка позволяет погрузиться в давно ушедшую эпоху и увидеть предметы XV–XVI веков: скульптурные изображения святых Георгия и Михаила, редкую шкатулку, датированную 1548 годом, и многое другое.

Выставка «Дюрер и Кранах: образы Северного Возрождения» подготовлена при поддержке Правительства Тверской области в рамках региональной выставочной программы Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров «Большое искусство – Большой России».