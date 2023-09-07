В Тверской области расширят поддержку сельхозпредприятий. Фото: ПТО

7 сентября губернатор Игорь Руденя под Тверью в ЗАО «Калининское» провел встречу с сельхозтоваропроизводителями Тверской области. Обсуждались вопросы развития и поддержки агропромышленного комплекса, об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В Тверской области на протяжении двух лет фиксируется положительная динамика в АПК. В прошлом году собран рекордный урожай зерновых, вырос сбор картофеля, объем заготовки кормов. В этом году по данным мониторинга увеличилась урожайность картофеля, зерновых и зернобобовых культур.

«Сегодня на примере ЗАО «Калининское» видим, что есть все шансы увеличить урожайность. К сожалению, фиксируется рост цен на горюче-смазочные материалы. Это один из ключевых факторов себестоимости продукции АПК. В том числе вопрос касается закупаемого сырого молока. В связи с этим приняли решение о выделении дополнительных средств из регионального бюджета на поддержку производителей молока. Будем реагировать не словами, а рублем, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей», - сообщил губернатор.

Губернатор обсудил с сельхозпроизводителями вопросы реализации продукции, ценообразования, поддержки малых и средних хозяйств, занимающихся молочным скотоводством. Руководители сельхозпредприятий подчеркнули эффективность уже оказываемых мер господдержки.