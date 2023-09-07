Под Тверью заработала новая высокотехнологичная ферма

Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой предприятия. Фото: ПТО

7 сентября Губернатор Игорь Руденя посетил ЗАО «Калининское», где несколько дней назад была введена в эксплуатацию новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние годы при государственной поддержке здесь создан современный автоматизированный комплекс полного цикла, от выращивания и заготовки кормов до селекции племенных животных и производства широкого ассортимента натуральной высококачественной молочной продукции, которая сразу же в день выпуска поставляется в торговые сети региона.

Кроме того, на предприятии чуть больше месяца назад была открыта новая автоматизированная линия по розливу молока и кефира в ПЭТ-бутылки, с работой которой также ознакомился Игорь Руденя. Всё оборудование - отечественного производства. Мощность новой линии позволяет в час производить до 3000 бутылок высококачественного молока.