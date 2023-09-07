Дороги в Тверской области ремонтируют с опережением графика Фото: ПТО

На дорогах Тверской области ремонтные работы ведутся с опережениемграфика. Некоторые участки, запланированные на 2024 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», ремонтируют уже сейчас.

«Реализация национального проекта позволила нам существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития Тверской области», - считает губернатор Игорь Руденя.

Продолжается ремонт автодороги «Москва - Рига» - Александровка - граница Московской области на участке с 4 по 8 км. Рабочие уже укладывают новое покрытие.

На дороге Западная Двина - Жарковский круглосуточно ведется фрезерование старого дорожного покрытия на участке с 11 по 18 км.

С опережением графика начались работы на двух объектах, которые были запланированы к ремонту в 2024 году. Это дороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково и «Москва - Санкт-Петербург» - Большие Борки - Нестерово - Черничено.