Ушел из жизни известный тверской журналист Константин Карышев Фото: vk.com/vashpegas1972

Ушел из жизни известный тверской журналист, бывший специальный корреспондент службы информации ГТРК "Тверь" Константин Карышев.

О смерти коллеги и друга сообщил 6 сентября в соцсети журналист Валерий Шевченко.

Константин Карышев работал телеведущим, оператором, спецкором. Вел программу "Регион 69".

О дате прощания сообщат позднее.

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Константина Карышева.