Ушел из жизни известный тверской журналист Константин Карышев Фото: vk.com/vashpegas1972
Ушел из жизни известный тверской журналист, бывший специальный корреспондент службы информации ГТРК "Тверь" Константин Карышев.
О смерти коллеги и друга сообщил 6 сентября в соцсети журналист Валерий Шевченко.
Константин Карышев работал телеведущим, оператором, спецкором. Вел программу "Регион 69".
О дате прощания сообщат позднее.
Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Константина Карышева.