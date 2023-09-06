В Тверской области ведется мониторинг торфяных месторождений

В Тверской области мобильные группы обследуют торфяники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области продолжается мониторинг лесопожарной обстановки и торфяных месторождений.

6 сентября 13 мобильных групп ГУ МЧС России по Тверской области с помощью техники высокой проходимости обследовали территории Калининского, Конаковского и Кимрского муниципальных округов.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 01, 101, 112. "Телефон доверия" МЧС: (4822) 39-99-99.