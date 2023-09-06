В Твери 7 сентября простятся с врачом-онкологом Еленой Тюренковой

Ушла из жизни врач-онколог Калининской ЦРКБ Елена Тюренкова Фото: Минздрав Тверской области

5 сентября 2023 года в результате тяжелой болезни ушла из жизни врач-онколог Калининской ЦРКБ Елена Тюренкова. Ей было 53 года.

Елена Анатольевна посвятила более 30 лет, более 25 лет отработала в Калининской ЦРКБ.

"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Елена Анатольевна была настоящим профессионалом, ответственным и требовательным руководителем заведующих лечебно-диагностическими подразделениями больницы. Онапользовалась заслуженным авторитетом как среди коллег, так и среди пациентов", - сказано в некрологе на сайте минздрава Тверской области.

В 2020 году Елена Тюренкова награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Министерство здравоохранения Тверской области и медицинское сообщество региона приносит глубокие соболезнования родным и близким Елены Анатольевны.

Прощание состоится 7 сентября 2023 года в 9:30 утра в морге Калининской ЦРКБ в поселке Химинститута, д. 59.