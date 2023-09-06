Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 17:57

Сотрудники МЧС проверили безопасность избирательных участков в Тверской области

На избирательных участках в Тверской области в день голосования будут дежурить сотрудники МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники МЧС проверили безопасность избирательных участков в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники МЧС проверили безопасность избирательных участков в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники МЧС России по Тверской области в преддверии Единого дня голосования 10 сентября проверилит безопасность избирательных участков.

Инспекторы оценили состояния огнетушителей, аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.

С председателями избирательных участков провели инструктажи, напомнили правила пользования первичными средствами пожаротушения, провели тренировки по эвакуации.

В Единый день голосования на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона.