Сотрудники МЧС проверили безопасность избирательных участков в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Сотрудники МЧС России по Тверской области в преддверии Единого дня голосования 10 сентября проверилит безопасность избирательных участков.
Инспекторы оценили состояния огнетушителей, аварийных выходов и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.
С председателями избирательных участков провели инструктажи, напомнили правила пользования первичными средствами пожаротушения, провели тренировки по эвакуации.
В Единый день голосования на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона.