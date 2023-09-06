Фестиваль исторических фильмов «КиноВече» пройдет в Тверской области

На фестивале будут представлены исторические российские фильмы Фото: Александр ЖМУЛИН

С 21 по 25 сентября в Тверской области при поддержке регионального правительства и Президентского фонда культурных инициатив пройдет XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВече». Это единственная площадка в стране, на которой представлены исторические российские фильмы.

Фестиваль охватит кинотеатры Ржева, Калязина, Торжка, Тургиново, Торопца, Кимр, Бежецка и Завидово.

В течение пяти дней здесь будут проходить кинопоказы восьми художественных фильмов конкурсной программы. Будет представлен авторский проект исторических документальных фильмов-расследований А.Г. Звягинцева «Без срока давности» и программа, приуроченная к Году педагога и наставника, с участием народного артиста Российской Федерации, кинооператора Анатолия Мукасея.

Зрителям покажут короткометражные и анимационные фильмы, проведут кинолекции.

Подробная программа фестиваля представлена в группе ВК.