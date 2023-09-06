Тверская область оказалась на 33 месте рейтинга регионов по доле расходов на ЖКУ

Согласно исследованию, средняя семья в Тверской области тратит на ЖКУ 3758 рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднестатистическая семья в Тверской области тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива 3758 рублей в месяц. Это 9,5% от всей суммы ежемесячных потребительских расходов.

Таковы данные исследования, проведённого специалистами "РИА Рейтинг". Эксперты оценили объём трат на ЖКУ и топливо в субъектах РФ (по данным за 2022 год) и составили рейтинг регионов по доле расходов на ЖКУ. Тверская область оказалась в рейтинге на 33-м месте (ранжирование велось от меньшей доли к большей).

За год доля семейных трат на ЖКУ в нашем регионе уменьшилась на 0,8%.

Для сравнения: дороже всех жилищно-коммунальные услуги в 2022 году обходились жителям Магаданской области, оказавшейся на последнем месте рейтинга. В этом регионе среднестатистическая семья тратит на ЖКУ около десяти тысяч рублей в месяц (или 13,7% от общих трат). Дешевле всего жилищно-коммунальные услуги в Дагестане (первое место): порядка 3,6 тысячи рублей в месяц (или 6,2% от общих расходов).