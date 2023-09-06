В Твери продолжается ремонт на бульваре Радищева и улице Трехсвятской

В Твери продолжаются работы на бульваре Радищева Фото: администрация Твери

В центре Твери продолжается ремонт на бульваре Радищева и улице Трехсвятской. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На бульваре Радищева уложен верхний слой асфальта, отобраны пробы. На пересечении бульвара со Студенческим переулком, на месте проведения коммунальных работ, остался не благоустроенный участок.

Тротуары отремонтированы на 70%. Рабочие укладывают брусчатку. До конца сентября работы планируют завершить.

В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется обустройством освещения на участке бульвара Радищева - от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка. Новые опоры будут черного цвета с современными светодиодными светильниками, линии электропередач протянут под землей.

Сквозное движение по бульвару Радищева пока ограничено.

"После ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства зона платной парковки сохранится на всем протяжении бульвара Радищева, однако в связи с расширением пешеходной зоны, транспортные средства должны будут располагаться параллельно краю проезжей части", - сообщили в администрации Твери.