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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 16:34

В Тверской области будут судить двух подозреваемых в кражах мужчин

Двое мужчин предстанут перед судом за кражи и мошенничества
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Двоих ужчин обвиняют в совершении серии краж

Двоих ужчин обвиняют в совершении серии краж

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Тверской области обвиняются в серии и краж и мошенничеств в отношении граждан.

По данным следствия УМВД России по Тверской области, один из злоумышленников под видом совершения звонка похитил у прохожих два мобильных телефона. Всего на счету обвиняемого 24 кражи имущества, в том числе велосипедов и других вещей. Похищенное мужчина продавал, а деньги тратил.

Похищать велосипеды фигуранту помогал приятель. Соучастник совершил три кражи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые арестованы. Часть имущества вернули владельцам.