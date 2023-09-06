В Тверской области будут судить двух подозреваемых в кражах мужчин

Двоих ужчин обвиняют в совершении серии краж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Тверской области обвиняются в серии и краж и мошенничеств в отношении граждан.

По данным следствия УМВД России по Тверской области, один из злоумышленников под видом совершения звонка похитил у прохожих два мобильных телефона. Всего на счету обвиняемого 24 кражи имущества, в том числе велосипедов и других вещей. Похищенное мужчина продавал, а деньги тратил.

Похищать велосипеды фигуранту помогал приятель. Соучастник совершил три кражи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые арестованы. Часть имущества вернули владельцам.