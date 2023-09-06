Московский театр поэтов проведёт творческий вечер в Твери

"Московский театр поэтов в гостях у Герценки". Фото: Центральная городская библиотека имени Герцена.

В Твери состоится творческий вечер "Московский театр поэтов в гостях у Герценки".

Московский театр поэтов - творческое объединение, созданное в столице в 2014 году. Труппа выступает со спектаклями и концертами в Москве и других городах страны.

В Твери поэты выступят в центральной городской библиотеке имени Герцена.

"На встрече прозвучат стихи, истории, рассказы авторов о своей жизни и творчестве, о молодых поэтах-современниках, состоится дружеское общение", - рассказывают в Герценке.

Перед гостями выступят: поэт, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко; поэт и драматург, лауреат Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» Роман Сорокин; поэт, лауреат Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» Александр Антипов.

На творческий вечер приглашают всех желающих 11 сентября в 16:00. Вход будет свободным. 12+