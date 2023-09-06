В Твери отремонтируют проезды и тротуары на территории трёх медучреждений

На работы планируется потратить более 9 млн рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери отремонтируют проезды и пешеходные дорожки на территории трёх медучреждений. Все они находятся в Заволжье, это городская детская больница №3 (Петербургское шоссе, д. 5), вторая поликлиника городской больницы №7 (Петербургское шоссе, д. 7) и роддом №5 (Петербургское шоссе, д. 7Б).

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Потратить на работы планируется до 9 млн 869 тыс. 300 рублей.

На территории медучреждений должны снять старый асфальт, уложить новый, установить бортовой камень, заменить (при необходимости) колодезные люки. Оговаривается, что пешеходные дорожки после ремонта должны быть не уже 1,2 метра и иметь плавные уклоны - для доступа маломобильных групп населения.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 12 сентября. Работы, согласно проекту контракта, должны завершиться до 1 октября.