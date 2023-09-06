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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:08

В СИЗО-1 в Тверской области пытались передать наркотики

Пакет с наркотиками пытались передать в предметах личной гигиены в СИЗО-1 в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В СИЗО-1 в Тверской области пытались передать наркотики Фото: УФСИН России по Тверской области

В СИЗО-1 в Тверской области пытались передать наркотики Фото: УФСИН России по Тверской области

Попытку передачи запрещенных веществ на территорию СИЗО-1 пресекли сотрудники УФСИН России по Тверской области.

При досмотре посылки, предназначавшейся для обвиняемой, сотрудники следственного изолятора изъяли предметы личной гигиены, в которых обнаружили пакетик с порошком. Вещество оказалось наркотическим средством.

В отношении отправителя посылки возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.