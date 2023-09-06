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НовостиОбщество6 сентября 2023 12:14

В Тверской области высадят полтора миллиона деревьев

Тверская область присоединилась к акции "Сохраним лес"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Саженцы выращены из семян в питомниках Тверской области

Саженцы выращены из семян в питомниках Тверской области

Фото: ПТО

Тверская область в пятый раз присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в поддержку национального проекта «Экология».

Осенью 2023 года в рамках акции на землях лесного фонда Верхневолжья, а также в городских парках и скверах региона на общей площади 703,2 га будет высажено около 1,5 млн сеянцев и саженцев различных пород деревьев. Весь посадочный материал выращен из семян в питомниках Тверской области.

С начала сентября уже посажено 83 000 штук сеянцев и саженцев хвойных пород деревьев на территории лесного фонда Лесного и Бологовского муниципальных округов на общей площади 39,6 га.