Зампредседателя Заксобрания Тверской области Юрий Цеберганов награждён Орденом Дружбы

Юрий Цеберганов. Фото: ЗСТО

Заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов награждён Орденом Дружбы. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба областного парламента.

Награда присвоена за активную законотворческую деятельность, многолетнюю добросовестную работу и в связи с юбилеем награждён Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

С наградой Юрия Цеберганова поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

«Президент Российской Федерации высоко оценил Ваш вклад в укрепление традиций парламентаризма, многолетнюю законотворческую деятельность на благо тверского региона. Не сомневаюсь, что Ваши знания и опыт управленческой, депутатской и партийной работы, безусловный авторитет в органах власти и обществе позволят Вам и впредь эффективно содействовать развитию Верхневолжья».