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НовостиПолитика6 сентября 2023 11:59

Зампредседателя Заксобрания Тверской области Юрий Цеберганов награждён Орденом Дружбы

Указ о награждении Юрия Цеберганова орденом Дружбы подписал Президент РФ
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Юрий Цеберганов. Фото: ЗСТО

Юрий Цеберганов. Фото: ЗСТО

Заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов награждён Орденом Дружбы. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба областного парламента.

Награда присвоена за активную законотворческую деятельность, многолетнюю добросовестную работу и в связи с юбилеем награждён Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

С наградой Юрия Цеберганова поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

«Президент Российской Федерации высоко оценил Ваш вклад в укрепление традиций парламентаризма, многолетнюю законотворческую деятельность на благо тверского региона. Не сомневаюсь, что Ваши знания и опыт управленческой, депутатской и партийной работы, безусловный авторитет в органах власти и обществе позволят Вам и впредь эффективно содействовать развитию Верхневолжья».