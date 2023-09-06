Уличный певец развлекает ночными концертами жителей во дворе на Соминке в Твери

По ночам мужчина поет во дворе-колодце на Соминке Фото: vk.com/tverincident/Настя Зорина

Вот уже несколько дней во дворе-колодце на Соминке (улица Хрустальная) в Твери местные жители слушают по вечерам акустический концерт местного певца.

Под аккомпанемент гитары в темноте вечера над девятиэтажками разносится пение молодого мужчины. Чисто и громко певец исполняет во дворе известные рок-хиты группы "Кино", "Арии" и других исполнителей. Жители слушают с балконов и щедро награждают уличного музыканта апплодисментами. Акустика во дворе отличная, микрофон не нужен.

В местных пабликах вечерние концерты бурно обсуждают. Многие советуют парню пойти на шоу "Голос". Такой талант пропадает!

Но, как выяснилось, нравятся выступления не всем. Жильцы домов обратились к исполнителю с просьбой не петь в три часа ночи - был и такой прецедент, а перенести концерт на пораньше, чтобы не мешать людям спать. Мнения услышали.

Накануне вечером, 5 сентября, ровно в 21:40 во дворе прозвучали первые гитарные аккорды. Концерт длился около полутора часов, не нарушая закон о тишине.

"Спасибо тебе за песни. Всех благ тебе и вечно хорошего настроения", - написала после концерта подписчица в группе "Инцидент Тверь" и опубликовала отрывки из выступления.

Еще одно видео опубликовано в группе "Увидено в Твери (Тверской области)".