В Твери за неделю оштрафовали 76 пешеходов-нарушителей

За время рейда "Пешеход" инспекторы выявили 76 пешеходов-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенных местах Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю, с 28 августа по 3 сентября, в Твери сотрудники ГИБДД составили 117 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших ПДД.

За время рейда "Пешеход" инспекторы выявили 76 пешеходов-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенных местах. Также к ответственности привлечен 41 водитель.

Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД всем участникам дорожного движения. По данным ведомства, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 79 ДТП с участием пешеходов, в авариях один человек погиб и 81 получил травмы.