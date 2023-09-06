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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:42

В Твери за неделю оштрафовали 76 пешеходов-нарушителей

К ответственности за нарушения ПДД в Твери оштрафовали 41 водителя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За время рейда "Пешеход" инспекторы выявили 76 пешеходов-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенных местах Фото: УГИБДД России по Тверской области

За время рейда "Пешеход" инспекторы выявили 76 пешеходов-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенных местах Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю, с 28 августа по 3 сентября, в Твери сотрудники ГИБДД составили 117 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших ПДД.

За время рейда "Пешеход" инспекторы выявили 76 пешеходов-нарушителей, которые переходили дорогу в неположенных местах. Также к ответственности привлечен 41 водитель.

Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД всем участникам дорожного движения. По данным ведомства, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 79 ДТП с участием пешеходов, в авариях один человек погиб и 81 получил травмы.