В Твери отметят День охотника 9 сентября

В Твери отметят День охотника Фото: Александр ЧЕРНЫХ

9 сентября в День охотника в Твери пройдут соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих пород собак.

На площадке праздника, на улице Стрелковой, 26, будет работать выставка спецтехники, ярмарка-продажа товаров для охоты и рыбалки, детская анимация, мастер-класс по раскрашиванию пряников, дегустация блюд охотничьей кухни.

В рамках празднования организована Тверская городская выставка собак охотничьих пород. В ней могут принять участие все желающие. Регистрация участников с 8:00 до 9:00.

Начало мероприятия в 10:30. Справки по телефону: (4822) 73-31-70.