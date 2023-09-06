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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:13

В Твери отметят День охотника 9 сентября

В День охотника в Твери пройдут соревнования по стрельбе и демонстрация охотничьих пород собак
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери отметят День охотника

В Твери отметят День охотника

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

9 сентября в День охотника в Твери пройдут соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих пород собак.

На площадке праздника, на улице Стрелковой, 26, будет работать выставка спецтехники, ярмарка-продажа товаров для охоты и рыбалки, детская анимация, мастер-класс по раскрашиванию пряников, дегустация блюд охотничьей кухни.

В рамках празднования организована Тверская городская выставка собак охотничьих пород. В ней могут принять участие все желающие. Регистрация участников с 8:00 до 9:00.

Начало мероприятия в 10:30. Справки по телефону: (4822) 73-31-70.