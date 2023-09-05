В Твери на время киносъемок перекроют набережную Степана Разина

В Твери перекроют набережную Степана Разина Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 9:00 утра до 23:30 вечера 6 сентября по набережной Степана Разина, на участке от дома №30 в Свободном переулке до Тверского проспекта.

В центре Твери будут проходить съемки фильма. Перекрытия согласованы с администрацией Твери автономной некоммерческой организацией Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области".

Будьте внимательны, ищите пути объезда.