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НовостиОбщество5 сентября 2023 18:15

В Твери на время киносъемок перекроют набережную Степана Разина

В Твери 6 сентября ограничат движение на набережной Степана Разина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют набережную Степана Разина

В Твери перекроют набережную Степана Разина

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 9:00 утра до 23:30 вечера 6 сентября по набережной Степана Разина, на участке от дома №30 в Свободном переулке до Тверского проспекта.

В центре Твери будут проходить съемки фильма. Перекрытия согласованы с администрацией Твери автономной некоммерческой организацией Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области".

Будьте внимательны, ищите пути объезда.