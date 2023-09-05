В Тургиново Тверской области поступит новый школьный автобус

Новый школьный автобус приобретут для центра образования "Тургиново" в Тверской области Фото: ПТО

Для центра образования «Тургиново» в Тверской области в 2023 году приобретут новый школьный автобус. Средства выделены на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 5 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.

Центр образования «Тургиново» объединяет школу и детский сад, а также физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом и бассейном. Образовательное учреждение было открыто 1 сентября.

«С открытием этих объектов Тургиново получило второе дыхание. Считаем, что для Калининского округа и межрайонной интеграции это знаковый объект», - отметил Игорь Руденя.

В настоящее время школьный автопарк в региональном центре образования «Тургиново» состоит из двух автобусов. Новый автобус будет рассчитан на 23 места.