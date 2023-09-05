В Тверской области расширены меры соцподдержки Фото: ПТО

5 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение о предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В частности, в регионе вводится компенсация затрат за приобретённые по медицинским показаниям корригирующие очки. Новой мерой поддержки могут воспользоваться граждане, получающие страховую пенсию или имеющие группу инвалидности, размер дохода которых не превышает полуторной величины прожиточного минимума пенсионера. Без учета уровня дохода компенсация предусмотрена для членов семей участников специальной военной операции.

Размер компенсации будет равен фактическим затратам, но не более 1500 рублей. Заявление на получение поддержки можно будет подать через МФЦ, Госуслуги или посредством почтовой связи.

Также, расширены категории граждан, которые могут получить компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов, а также финансовую помощь при газификации своих частных домовладений. Теперь данные меры поддержки доступны и для жителей региона - обладателей знака «Житель осаждённого Сталинграда».