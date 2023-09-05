Музыкальный педагог и концертмейстер Елена Степанюк скончалась в Твери

Ушла из жизни музыкальный педагог и концертмейстер Елена Степанюк. Фото: vk.com/musicdsi2

В Твери ушла из жизни музыкальный педагог и концертмейстер Елена Степанюк. Об утрате сообщила Детская школа искусств №2.

"Талантливый педагог и концертмейстер, прекрасный хозяйственник и организатор, позитивный и жизнерадостный человек...Соболезнуем родным и близким...Светлая память", - написали коллеги Елены Степанюк в соцсети.

Прощание с Еленой Владимировной состоится в четверг, 7 сентября, в 10:00 по адресу: ул. Строителей, дом 3 (Храм Святителя Арсения Тверского).