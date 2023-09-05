Власти Твери хотят эвакуировать брошенный автомобиль с улицы Ротмистрова

Брошенный автомобиль припаркован на улице Ротмистрова в Твери Фото: администрация Твери

1 сентября представителем администрации Московского района в Твери был выявлен брошенный автомобиль марки ВАЗ без государственных регистрационных знаков.

Машина припаркована возле АЗС, на улице Ротмистрова, в районе дома 27А.

Собственнику выдано предписание своими силами и эвакуировать транспортное средство на спецстоянку или утилизировать. Срок для исполнения постановления - 35 дней. Если автомобиль будет эвакуирован за счет администрации, то владельцу придется возместить расходы.