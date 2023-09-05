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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:57

В Тверской области за три дня остановили 45 пьяных водителей

В Твери "Контроль трезвости" не прошли семь водителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области 45 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области 45 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 1 по 3 сентября в Тверской области состоялся "Контроль трезвости". За время проверок Госавтоинспекторами было остановлено 45 водителей с признаками опьянения, семь из нарушителей передвигались на транспортных средствах в Твери.

В отношении всех водителей с признаками опьянения составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.