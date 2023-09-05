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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:53

В деревне Батино под Тверью из лифта многоэтажки украли камеру наблюдения

Житель Твери украл камеру наблюдения из лифта многоэтажки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже камеры задержала полиция

Подозреваемого в краже камеры задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель управляющей организации и сообщил о краже камеры наблюдения из лифта многоэтажки на улице Сергея Есенина в деревне Батино в Тверской области.

Оперативники совместно с участковым уполномоченным полиции обследовали подъезд, опросили жильцов. Подозреваемого в краже установили. Им оказался 27-летний безработный ранее судимый житель Твери.

В день происшествия пьяный мужчина пришел к приятелю, поднимаясь на лифте, отломал камеру и забрал ее с собой.

В полиции задержанный сознался, что забрал камеру, но не смог пояснить, с какой целью.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.