В деревне Батино под Тверью из лифта многоэтажки украли камеру наблюдения

Подозреваемого в краже камеры задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель управляющей организации и сообщил о краже камеры наблюдения из лифта многоэтажки на улице Сергея Есенина в деревне Батино в Тверской области.

Оперативники совместно с участковым уполномоченным полиции обследовали подъезд, опросили жильцов. Подозреваемого в краже установили. Им оказался 27-летний безработный ранее судимый житель Твери.

В день происшествия пьяный мужчина пришел к приятелю, поднимаясь на лифте, отломал камеру и забрал ее с собой.

В полиции задержанный сознался, что забрал камеру, но не смог пояснить, с какой целью.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.