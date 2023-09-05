В Твери ушел из жизни журналист Валерий Бурилов

В Твери ушел из жизни Заслуженный работник культуры Российской Федерации, журналист Валерий Бурилов Фото: Законодательное Собрание Тверской области

В Твери ушел из жизни Заслуженный работник культуры Российской Федерации, журналист Валерий Бурилов. Соболезнования родным выразил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты областного парламента.

Свой путь в журналистику Валерий Фёдорович начал в 1973 году в областной газете «Калининская правда», в 2000-х годах он работал в газетах «Тверские ведомости» и «Вече Твери».

За свою плодотворную деятельность Валерий Бурилов награждён медалью Шолохова «За гуманизм и служение России», знаками «За достижения в культуре» и «Золотое перо», благодарностями и почётными грамотами губернатора и Законодательного Собрания Тверской области.