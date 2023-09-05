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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:17

Президент России объявил благодарность сотруднице Минздрава Тверской области

Владимир Путин поблагодарил Ольгу Носелидзе за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Президент страны отметил заслуги сотрудницы Минздрава Тверской области.

Президент страны отметил заслуги сотрудницы Минздрава Тверской области.

Фото: Анастасия ЖУКОВА

4 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении" (Распоряжение Президента Российской Федерации от 04.09.2023 № 287-рп "О поощрении"). В список тех, кому была объявлена благодарность, попала глава отдела охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава Тверской области Ольга Носелидзе.

Благодарность главы государства была объявлена Ольге Носелидзе за "заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу", говорится в распоряжении.