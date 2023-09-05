В Твери открывается выставка живописи и графики «От Валдая до Алтая»

Авторы представят творческий отчёт о пленэрной работе в различных уголках России Фото: tverlib.ru

7 сентября областная библиотека имени Горького приглашает в зал искусств на открытие выставки живописных и графических работ «От Валдая до Алтая» художников- преподавателей Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова: Людмилы Гуриной, Альфии Насибуллиной и Евгении Пигаркиной.

Авторы представят творческий отчёт о пленэрной работе в различных уголках России. Творческий путь по Тверской области, Валаамскому архипелагу и Горному Алтаю занял около двух лет. Было написано более ста этюдов с натуры.

Гостям выставки проведут экскурсию и покажут около сорока живописных сюжетов, посвященных разнообразию природы родной страны. Также в экспозиции преставлена фотогалерея творческих моментов из рабочих поездок.

Завершит открытие выступление музыкантов-исполнителей - учащихся Детской школы искусств №1 им. М. П. Мусоргского, под руководством Виктории Тимошенко.

Начало в 16:00. Вход свободный. 6+

Справки по телефону: (4822) 34-95-59.