В Тверской области задержали курьера, собиравшего деньги с обманутых пенсионеров

26-летний курьер собирал деньги с обманутых пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября трое жителей Тверской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах.

85-летней жительнице Спировского муниципального округа мошенники сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП и попросили 900 000 рублей. Женщина передала курьеру все накопления - 100 000 рублей.

86-летняя жительница Калининского округа по той же причине бросила пакет с деньгами курьеру с балкона квартиры, а жительница Старицы передала курьеру 109 000 рублей.

В Старице злоумышленника задержали. Курьером оказался 26-летний мужчина, который успел перевести деньги через банкомат своим кураторам

"По данным оперативников, фигурант причастен еще к нескольким аналогичным фактам противоправной деятельности на территории соседнего региона", - сообщили в УМВД России по Тверской области.