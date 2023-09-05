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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:43

В Тверской области за мошенничество будут судить хирурга Спировской больницы

Хирург больницы в Тверской области обвиняется в мошенничестве на 545 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Врач Спировской больницы обвиняется в мошенничестве на 545 000 рублей

Врач Спировской больницы обвиняется в мошенничестве на 545 000 рублей

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-хирурга местной больницы. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 3 августа 2021 года по 11 марта 2022 года врач из корыстной заинтересованности, чтобы необоснованно получить персональную надбавку и показать результативность, внёс в медкарты пациентов заведомо ложные сведения о прохождении лечения в хирургическом отделении. Документы были переданы в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области.

Сотрудники фонда, не зная о подлоге, перечислили на счет больницы, свыше 545 000 рублей.

В ходе расследования на сумму ущерба фонду арестовано имущество и счета обвиняемого. Уголовное дело направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд.