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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:33

Двое жителей Тверской области незаконно напилили леса на 755 000 рублей

Двоих жителей Тверской области осудили условно за незаконную рубку леса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области осудили за незаконную рубку леса

Жителей Тверской области осудили за незаконную рубку леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Краснохолмского округа осуждены за незаконную рубку леса по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

В мае 2023 года двое мужчин незаконно спилили две елки и восесь сосен, причинив Министерству лесного хозяйства Тверской области ущерб на сумму свыше 755 000 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрел суд. Виновные получили по одному году лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.