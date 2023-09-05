Двое жителей Тверской области незаконно напилили леса на 755 000 рублей

Жителей Тверской области осудили за незаконную рубку леса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Двое жителей Краснохолмского округа осуждены за незаконную рубку леса по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
В мае 2023 года двое мужчин незаконно спилили две елки и восесь сосен, причинив Министерству лесного хозяйства Тверской области ущерб на сумму свыше 755 000 рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрел суд. Виновные получили по одному году лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.