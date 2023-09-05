В Тверской области водитель пожарной машины потушил жилой дом в деревне Лыкошино

Водитель пожарной машины Игорь Карелин потушил жилой дом в деревне Лыкошино Фото: УФСИН России по Тверской области

Водитель пожарной машины лечебно-исправительного учреждения №3 Бологовского муниципального округа прапорщик внутренней службы Игорь Карелин помог потушить пожар в жилом доме в деревне Лыкошино. О происшествии рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме №18 поступило в дежурную часть ЛИУ-3 в 20:00. На место ЧП выехали сотрудники отдельного поста ведомственной пожарной охраны исправительного учреждения.

Игорь Карелин находился в отпуске неподалеку от места ЧП. Узнав о происшествии, водитель на личной машине выехал к горящему дому. До приезда пожарных хозяева уже пытались потушить дом.

Сотрудник ЛИУ-3 увидел дым под крышей, обесточил дом, залез под крышу через чердачное окно и ведрами с водой, которые ему передавали, заливал пламя. Для обеспечения более свободного доступа к очагу возгорания в потолке выпилили отверстие. Так Игорь Карелин смог окончательно ликвидировать горение.