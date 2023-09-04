На заседании правительства Тверской области поговорят, как обустроить Морозовский городок и Речной

На заседании правительства Тверскрй области. Фото: ПТО

5 сентября на заседании правительства Тверской области обсудят, как идёт реализация проектов по созданию и реконструкции общественных пространств.

«В настоящее время в Тверской области реализуется несколько таких проектов – это ревитализация зоны «Морозовский городок» и кластера «Речной», а также ряд проектов комплексного развития. Один из них уже реализуется в Торопце, еще несколько готовятся к воплощению», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Также на заседании планируется обсудить вопросы поддержки инвесторов, реализующих проекты в Верхневолжье, включения дополнительных объектов в программу дорожного ремонта, а также расширения мер поддержки предприятий, предоставляющих рабочие места для подростков в летнее время.