Новый арт-объект с забавными мышками появился в Твери

Мышиный арт на улице Жигарева в Твери Фото: vk.com/kate_hb

1 сентября на фасаде дома №46 по улице Жигарева в Твери появился новый арт-объект - домик-окошко "Снова в школу". Мама-мышь ведет за лапку заплаканного упирающегося мышонка с букетом цветов.

Оригинальный арт-объект со светом и звуком сделали к Дню знаний тверская уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и Сергей Курдюков.

Первые мышиные домики-окошки начали появляться в Твери еще в 2022 году. Мышата пели, танцевали, праздновали Новый год - т.е. жили жизнью обычных горожан. Жителям города полюбились мышиные истории, но арты на фасадах остаются не навсегда.

На странице художницы подписчики забеспокоились, что пропали мышки с дома на площади Капошвара. Возможно, их сломали. Но Катерина успокоила, что с мышками все хорошо, просто их оттуда убрали.